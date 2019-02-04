Джекпот национальной лотереи «6 из 49» в размере 33,4 млн канадских долларов (25,5 млн долларов) разыгран в Канаде. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 4, 16, 25, 29, 30 и 48. Бонус-число — 12», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток купил житель города Оуэн-Саунд в провинции Онтарио.

Кроме того, был разыгран и один «утешительный» приз в размере 1 млн канадских долларов (760 тыс. долларов). Он достанется жителю города Садбери, который также находится в провинции Онтарио.

Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.