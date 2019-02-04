Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon запустит свою криптовалюту, уверен генеральный директор гонконгской биржи Binance Чанпэн Чжао. По его словам, интернет-компании нуждаются в цифровых деньгах.

«Я не понимаю, почему все интернет-компании еще не начали принимать криптовалюту к оплате. Это проще, быстрее и дешевле, чем традиционные платежные шлюзы, меньше бумажной волокиты, больше демографический и географический охват», — написал Чжао в своем Twitter-аккаунте.

Ранее аналитики JP Morgan поставили под сомнение возможность использования цифровых денег для оплаты товаров и услуг. Эксперты не нашли ни одного крупного ретейлера, который бы работал с криптовалютой.