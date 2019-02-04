ВТБ не стремится стать такой же экосистемой, как Сбербанк, а рассчитывает сохранить фокус на финансовых инструментах, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая в рамках олимпиады «Я — профессионал».

«Мы не хотим быть сами Alibaba, мы готовы быть расчетным кошельком для Alibaba. А Сбербанк хочет сам стать Alibaba», — сказал Костин.

«Я пока не вижу таких гигантов на российском рынке — Amazon или Alibaba, которые серьезно могли бы задушить сегодня банковский сектор и занять его место», — добавил глава ВТБ.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.