Московский Кредитный Банк с 1 февраля запустил для корпоративных клиентов услугу «СМС – информирование по расчетному счету». Таким образом, клиенты банка смогут оперативно получать информацию о списаниях и зачислениях по расчетному счету в рублях.

Услугой предусмотрены возможность подключения неограниченного количества телефонных номеров и счетов для информирования, а также возможность настройки временного интервала и выбора типа операций, по которым клиент будет получать уведомления, говорится в сообщении кредитной организации.

Подключить «СМС – информирование по расчетному счету» можно дистанционно в системе «Ваш Банк Онлайн» либо по заявлению в бизнес-центре банка.