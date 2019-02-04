При помощи сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» физические лица в 2018 году совершили свыше 39 млн трансакций на общую сумму 856 млрд рублей. Об этом сообщили в «Золотой короне», уточнив, что по сравнению с показателями 2017 года прирост по количеству трансакций составил 5%, а по обороту — 9%. Средняя сумма перевода составила 21,8 тыс. рублей.

В 2018 году участниками сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» стали 36 финансовых организаций из России, Грузии, Белоруссии. Также в компании напоминают, что денежные переводы «Золотая корона» в прошедшем году стали доступны в Германии, Эстонии и Нигерии. За счет присоединения новых партнеров существенно выросла инфраструктура обслуживания во Вьетнаме и Чехии. К российской сети «Золотой короны» в 2018 году присоединились более 1,9 тыс. салонов связи «МегаФон».



Помимо расширения инфраструктуры в 2018 году продолжалось развитие цифровых клиентских сервисов KoronaPay. В частности, клиенты системы в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Азербайджане получили возможность зачислять денежные переводы на банковские карты с помощью мобильного приложения для iOs и Android. По итогам 2018 года количество установленных приложений «Денежные переводы» от «Золотой короны» выросло в 3,3 раза и достигло 2,8 млн. В мобильном приложении также доступны такие сервисы, как срочные займы и погашение кредитов, оплата трудового патента и миграционных штрафов, онлайн-курс по изучению русского языка (запущен пилотный проект для граждан Таджикистана).