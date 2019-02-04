Повышение пенсионного возраста не будет распространяться на выплаты россиянам, которые заключили договор с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), граждане продолжат получать этот вид средств по старым правилам, заявил в понедельник ТАСС председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Когда мы принимали пакет документов по изменению пенсионных законов, были так называемые законы-спутники, которые определяли смежные категории возрастных групп. По ним принимались отдельные решения. Речь идет, в частности, о людях предпенсионного возраста, об определенных категориях людей, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, и так далее. Эта норма [о выплатах из НПФ] была прописана дополнительно», — подтвердил Рязанский.

Таким образом, как подчеркнул сенатор, для получения средств из НПФ пенсионный возраст не поднимается. По словам Рязанского, в настоящее время более 50 млн россиян находятся в негосударственной пенсионной системе. В 2019 году, добавил сенатор, пенсионного возраста достигнут около 1,5 млн человек, из них, по оценкам Рязанского, несколько сотен россиян будут иметь право на получение накопительного компонента из НПФ.

НПФ будут выплачивать пенсии по старым условиям Заключившие договор с фондами до конца 2018 года обеспечат себе старость по старым правилам.

О том, что россияне, попавшие под повышение пенсионного возраста, будут получать выплаты от НПФ по старым правилам, ранее в понедельник сообщили «Известия». В статье говорилось, что гражданам, заключившим договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, полагаются выплаты на старых условиях: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. В Минтруде изданию заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.