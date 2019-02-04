Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) «Бизнес-портал».

Мобильное приложение, интернет-банк и другие онлайн-сервисы для клиентов МСБ банка «Открытие» разрабатываются на современной технологической платформе, которая объединяет сервисы авторизации, цифровой профиль клиента, интеграционное API и персональные предложения, говорится в сообщении банка.

По словам генерального директора Redmadrobot Алексея Макина, на сегодняшний день мобильный сервис стал must have. В рамках проекта была поставлена задача сделать не просто очередной стандартный сервис, а в том числе подумать о том, каким должен быть цифровой банк завтрашнего дня. Таким образом, в банке начали развивать дизайн-систему цифровых продуктов, которая содержит ключевые компоненты дизайна, правила взаимодействия и проектирования интерфейсов, добавил Макин.