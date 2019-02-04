Власти Ирана в сотрудничестве с четырьмя местными банками запустили криптовалюту PayMon (от персидского «завет»), обеспеченную золотыми резервами, для обхода международных санкций. На первых порах будет выпущен 1 млрд токенов PayMon.

Как сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на ForkLog, над запуском нового платежного средства работали финучреждения Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat. Ожидается, что актив будет представлен на иранской внебиржевой площадке Fara Bourse.

По словам директора компании Ghoghnoos Валиолла Фатеми, PayMon будет также использоваться для токенизации активов финансовых учреждений. При этом криптовалюта поможет обойти международные санкции и уменьшить негативные последствия для экономики из-за отказа SWIFT сотрудничать с местными банками.