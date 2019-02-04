Более 81 млн россиян являются заемщиками хорошего или отличного качества. Такую оценку представило Национальное бюро кредитных историй.

Как напоминают в НБКИ, в соответствии со вступившими в силу поправками в закон «О кредитных историях» у граждан появилось право на бесплатное получение своих кредитных отчетов дважды в год в электронном виде. «В этой связи НБКИ подготовило и внедрило сервис получения кредитных отчетов граждан, который заработал 31 января 2019 года. Теперь заемщики могут получить свой кредитный отчет в режиме онлайн на сайте НБКИ абсолютно бесплатно не один (как это было ранее), а два раза в год», — сообщили в кредитном бюро.

По состоянию на 1 января 2019 года в базе НБКИ собраны кредитные истории 96 млн россиян. Кредитные истории сформированы на основе данных более чем 4,2 тыс. кредиторов — банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и организаций других типов — и содержат информацию о кредитных заявках, выданных и погашенных кредитах, а также о том, как кредиты обслуживались в течение срока действия договора.

«На начало 2019 года около 16% заемщиков испытывали сложности с исполнением обязательств по договорам кредита (займа). Остальные вносили платежи вовремя и в полном объеме. Это означает, что 84% российских заемщиков могут рассчитывать на хороший или отличный рейтинг. В абсолютных значениях к базе кредитных историй НБКИ такая доля соответствует 81 млн россиян», — указывают в НБКИ.

По сравнению с декабрем 2017 года число заемщиков отличного и хорошего кредитного качества увеличилось на 7,5 млн человек, а количество заемщиков негативного кредитного качества сократилось на 1,5 млн, составив 15 млн человек.

Как следует из распределения заемщиков по типам действующих обязательств на начало 2019 года, чем больше кредит по сумме и длительнее по срокам, тем кредитное качество заемщиков должно быть лучше. Например, среди заемщиков, имеющих действующие микрозаймы, 0,8% имеют кредитную историю отличного кредитного качества, а среди ипотечных заемщиков — 29,7%.

Ранее Объединенное кредитное бюро на основе своих данных о кредитных историях 77,7 млн граждан представило оценку, согласно которой высокий кредитный рейтинг имеют 60,6 млн человек, или 78%, средний рейтинг — 7,4 млн, или 9%, низкий — 9,8 млн человек, или 13%.



На днях стало известно, что ЦБ проводит консультации с участниками рынка на тему целесообразности присвоения заемщикам кредитных рейтингов на основе единой методики. В настоящее время БКИ рассчитывают индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории на основании собственных методик.