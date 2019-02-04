Крупные российские ретейлеры снизили цены на флагманские смартфоны Apple — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max — почти на 8%, свидетельствуют данные продавцов.

Так, стоимость iPhone XR 64 ГБ снизилась с 63,99—64,99 тыс. до 59,99 тыс. рублей в «М.Видео», «Эльдорадо», re:Store и ряде интернет-магазинов, а также в салонах операторов связи. При этом цена на смартфон на сайте Apple по-прежнему составляет 66 тыс. 92 рубля.

Цена на iPhone XS 64 ГБ уменьшилась с 87,99 тыс. до 80,99 тыс. рублей в сети «М.Видео-Эльдорадо», в ряде интернет-магазинов и салонах операторов связи. Также ретейлеры снизили цены и на iPhone XS Max 64 ГБ с 96,99 тыс. до 88—89,99 тыс. рублей. На сайте Apple и re:Store стоимость этих моделей не изменилась.

Глава Apple пообещал снизить цены на iPhone в странах с обесценившейся валютой Компания Apple планирует уменьшить стоимость смартфонов iPhone в ряде государств, где имело место серьезное ослабление национальных валют по отношению к доллару. Об этом заявил глава Apple Тим Кук во вторник в интервью Reuters, передает ТАСС.

Глава Apple Тим Кук на прошлой неделе в интервью агентству Reuters заявил, что компания планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты значительно обесценились по отношению к доллару. Один из экспертов допустил, что Apple в России может снизить рекомендованные цены на свои смартфоны на 5—10% уже в феврале, а торговые сети — в пределах 5%.

Компания Apple 12 сентября 2018 года представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя — стала доступна 26 октября. Модель iPhone XR обозначается как «бюджетная», ее цена на тот момент составляла 64,99 тыс. рублей. Затем в январе наряду с ростом ставки НДС с 18% до 20% Apple в РФ повысила цены на свою продукцию почти на 2%, в частности на iPhone XR.