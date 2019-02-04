Первая оценка ВВП России, которую опубликовал в понедельник Росстат, впоследствии может резко скорректироваться, пишет в своем обзоре главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Тем не менее, если принять предлагаемую Росстатом оценку роста экономики в 2018 году на уровне 2,3% как справедливую, можно найти объяснение некоторым тенденциям в динамике производства. Так, устойчивый рост в горнодобывающем секторе, описанный Росстатом, вызван ростом производства энергии из-за временного пересмотра соглашения ОПЕК+, сильная строительная деятельность — крупными государственными и региональными проектами, а положительная динамика в оптовой и розничной торговле при восстановлении потребительских расходов вместе с растущей динамикой в сфере финансов, страхования, отельного и ресторанного бизнесов — проведением чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

«Данные о расходах в свою очередь подтверждают, что потребительский спрос по-прежнему остается одним из основных драйверов роста ВВП, при этом один только экспорт внес наибольший вклад в ВВП — показатель экспорта стал самым высоким с 2010 года», — отмечает Полевой.

«Еще одним интересным наблюдением является то, что показатель инвестиций в основной капитал в разбивке по ВВП зафиксировал рост на 2,3% в прошлом году по сравнению с квартальным ростом инвестиций за девять месяцев 2018-го на 4,1%. Это может быть связано либо с более медленной динамикой в четвертом квартале 2018 года, либо с различиями в методологии», — добавил он.

Кроме того, эксперт полагает, что более сильный, чем ожидалось, показатель ВВП в 2,3% устанавливает более высокую базу сравнения для оценок роста в 2019 году. Таким образом, прогноз РФПИ по росту ВВП в 2019 году может быть скорректирован в сторону понижения. До сегодняшней публикации Росстата эксперты РФПИ прогнозировали рост экономики РФ около 1,5—1,6% в текущем году в основном за счет инвестиций и экспорта. «Потребление, вероятно, столкнется с различными препятствиями в 2019 году и, следовательно, может существенно замедлиться, но это также должно удерживать рост импорта вблизи нуля, что поддерживает ВВП», — отметил Полевой.