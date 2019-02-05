Доля безналичной оплаты покупок в России в январе 2019 года впервые выросла до 50%, выяснил один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском» на основе анализа 11 млрд чеков. Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, всего было проверено 11 млрд чеков, пишут «Известия» .

Еще в 2017 году «пластиком» предпочитали расплачиваться 40% россиян, к декабрю 2018-го их доля увеличилась до 46%.

Больше всего карт для покупок используют в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске, выяснили в «Такском». А сильнее всех к наличному обороту привязаны Тольятти, Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — здесь этот способ остается доминирующим. По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще платить картами за бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания. Наибольший прирост (с 52% до 54%) произошел в сфере услуг и гостеприимства.



При этом количество карт в прошлом году, наоборот, несколько снизилось. А значит, повысилась именно интенсивность их использования. Такой тренд свидетельствует об обелении экономики, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. А легальный бизнес работает еще более прозрачно, при этом снижается объем предложения денег для серых схем по обналичиванию, добавил он. Кроме того, снижаются трансакционные издержки, ведь наличность нужно транспортировать и хранить.

По прогнозу экспертов, популярность безналичной оплаты продолжит расти во многом благодаря запуску системы быстрых платежей Центробанка. На этом фоне доля «пластика» в торговом обороте будет увеличиваться на 5—10 п. п. в год, полагает Антон Табах. Пилот был запущен в конце января, пока в него входят 12 банков, но их число будет расти.