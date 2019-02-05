Банк России в 2018 году направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Эта цифра — 168 пирамид — не означает, что их действительно стало больше. Мы объясняем увеличение прежде всего тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций. Мы запустили Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах. В конце прошлого года в Хабаровске открыли Центр компетенций по противодействию именно финансовым пирамидам», — сказал он.

«Все материалы по выявленным пирамидам переданы в правоохранительные органы, включая информацию об организаторах пирамид, которых удалось установить, и о том, каким образом они выманивали деньги у граждан», — добавил глава департамента.

Он напомнил, что за период с 2015 по 2018 год Банком России было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в частности, в 2015 году — 200 таких организаций, в 2016-м — 180, в 2017-м – 137.

При этом за прошлый год 72 пирамиды были созданы в форме ООО, 58 — под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооперативов, 18 — интернет-проектов, 15 действовали в иных формах, уточнил Лях.