Валютные вклады населения в топ-10 российских банков по привлечению депозитов в валюте выросли за декабрь на 1,9 млрд в долларовом эквиваленте и составили на 1 января 2019 года 58,9 млрд долларов, подсчитал РБК на основе рублевых данных оборотных ведомостей банков, которые предоставила исследовательская компания Frank RG. Более половины этого притока пришлось на ВТБ, который привлек валюты у населения больше, чем Сбербанк, в четыре раза.



В декабре средства граждан на валютных вкладах ВТБ подскочили на 1,08 млрд долларов (на 6,7%), до 16 млрд. Таким образом, декабрь обеспечил банку практически весь приток валютных средств за год, который с 1 января 2018 года по 1 января 2019-го составил 1,13 млрд долларов. Сбербанк привлек в декабре срочных вкладов в валюте в четыре раза меньше, чем ВТБ, — 230 млн долларов (рост менее 1% при общем объеме 28 млрд долларов).

«Действительно, в декабре мы наблюдали приток средств по срочным вкладам в иностранной валюте, большая часть пришлась на сегмент состоятельных клиентов», — отметили в пресс-службе ВТБ, добавив, что клиенты активно пользовались конкурентным предложением ВТБ по срочным вкладам, максимальная ставка по которым была установлена на уровне 3,8% годовых. В Сбербанке подтвердили приток по срочным вкладам в иностранной валюте, номинированным в долларах.

После того как российские банки столкнулись с оттоком валюты в августе, ВТБ поднимал ставки по долларовым вкладам активнее многих других банков. Так, сейчас для всех категорий клиентов максимальная ставка по вкладам в долларах на полгода или на год составляет 3,56%, следует из мониторинга Frank RG на 3 февраля. Для примера: у Сбербанка максимальная ставка по таким вкладам составляет 2,27% (на полгода) и 2,77% (год), у Альфа-Банка — 2,51% на полгода и 3,09% на год, у ЮниКредит Банка — 2,47% на полгода, 3,30% — на год.

Декабрьский рекорд ВТБ эксперты объясняют тем, что для обеспечения валютного кредитования своих клиентов банк сделал ставку на привлечение валюты именно от населения, подняв ставки по депозитам.

С одной стороны, ВТБ привлекает деньги у физлиц дороже, чем тот же Сбербанк, а с другой — евробонды банка с погашением в 2020 году сейчас имеют доходность около 4,6%, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Поэтому, по его словам, даже при привлечении депозитов под 3,5% банк все равно может заработать на выкупе своих облигаций. Кроме этого, ВТБ всегда был в большей степени банком для крупных клиентов, и рост валютных вкладов может быть локальным, добавляет аналитик.