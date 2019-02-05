Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:12 мск повысился на 0,16% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 527,67 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в плюс на 0,23% — до уровня 1 213,98.

«Вчера на волне позитива на мировых рынках исторические максимумы обновил индекс Мосбиржи, для которого ближайшей целью становится уровень в 2 550 пунктов, однако дальнейшее движение в район 2 600 пунктов без явных новых драйверов роста затруднительно. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем фиксацию прибыли игроками, индекс Мосбиржи будет проторговывать нижнюю половину диапазона 2 500—2 550 пунктов. При этом поддержку отдельным бумагам окажет стартующий сезон отчетности», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.