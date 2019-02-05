Пенсионные резервы крупнейшего российского частного фонда НПФ Сбербанка за IV квартал 2018 года выросли на 5,5% и составили 38 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные НПФ. Это худший результат фонда за последние полтора года, пишет «Коммерсант».

При этом число участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) увеличилось на 0,5% до 1,75 млн человек. По объему аккумулированных пенсионных резервов фонд занимает шестое место, тогда как по числу клиентов по программам НПО является лидером.

НПФ Сбербанка в 2017 году начал широкую экспансию на рынке НПО через индивидуальные пенсионные планы (ИПП). Тогда за год клиентская база фонда по добровольным программам выросла почти в четыре раза до 1,57 млн человек. НПФ активно использовал широкую сеть материнского банка, также клиентской активности способствовал низкий порог входа в программы ИПП — от 1 тыс. рублей. Однако в первой половине прошлого года фонд снизил темпы привлечения: если в I квартале число новых клиентов по НПО составило 136,4 тыс. человек, то за следующий триместр фондом было привлечено лишь 8,3 тыс. граждан. За III квартал число участников НПФ выросло на 23,2 тыс. человек, но такой прирост объяснялся переводом на НПФ Сбербанка обязательств купленного им фонда «ВНИИЭФ-гарант». В IV квартале динамика прироста клиентской базы вернулась к показателям II квартала.

Во время экспансивного роста клиентской базы увеличение пенсионных резервов шло в основном за счет привлечения новых участников и их первоначальных взносов. Например, за IV квартал 2017 года количество граждан, копящих НПО в НПФ Сбербанка, выросло на 453,2 тыс. человек, а объем резервов — на 2,4 млрд рублей (прирост 10%). После окончания экспансивного роста клиентской базы фонд также обеспечивал значительный прирост резервов: во II квартале прошлого года они увеличились на 9,7%, а в III квартале — на 13,5%. Однако в первом случае этот рост объясняется взносом по корпоративной пенсионной программе (КПП) Сбербанка в 1,5 млрд рублей, а во втором — переводом обязательств «ВНИИЭФ-гаранта».

Таким образом, за IV квартал рост пенсионных резервов НПФ Сбербанка оказался самым слабым за полтора года не только по темпам, но и в абсолютных цифрах. Учитывая инвестиционный портфель НПФ Сбербанка по пенсионным резервам, который на 42,7% состоит из корпоративных облигаций, а также на 43,2% из облигаций федерального займа (ОФЗ), прирост за счет инвестиционной деятельности в IV квартале, по расчетам издания, составил около 500 млн рублей. То есть за счет взносов старых клиентов (как по КПП, так и по ИПП) пенсионные резервы фонда выросли менее чем на 1,5 млрд рублей, тогда как клиентская база по ИПП насчитывает более 1 млн участников.

Таким образом, резюмирует издание, большая часть клиентов НПФ не осуществляет периодические платежи по ранее заключенным договорам. «Привлечь клиентов можно, а заставить их продолжить платить — сложно. Очень проблематично удержать клиента, чтобы он уплачивал взносы более года», — говорит топ-менеджер одного из крупных НПФ.