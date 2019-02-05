Банк России в 2018 году выявил 2 293 организации, которые осуществляли деятельность нелегальных кредиторов на территории РФ, что превышает в 1,7 раза количество выявленных в 2017 году, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«За 2018 год были выявлены 2 293 организации, которые осуществляли деятельность нелегальных кредиторов на территории Российской Федерации. Это превышает количество таких организаций, выявленных в 2017 году (1 344). Но, как и в случае с пирамидами, рост связан в основном с нашей более активной работой в регионах, созданием специализированных подразделений. Мы понимаем, что на рынке будут появляться новые нелегальные кредиторы, как и другие организации, действующие незаконно. Наша задача — вовремя их обнаружить и сократить время, которое уходит сейчас на прекращение такой деятельности», — сказал он.