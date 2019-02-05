По итогам прошлого года 74% россиян сталкивались с рисками в Сети, в то время как общемировой показатель составил 68%

Компания Microsoft представила результаты ежегодного исследования, в котором оценила культуру общения и личную безопасность пользователей в Интернете. Россия заняла 19-е место из 22 в рейтинге стран по индексу цифровой культуры. Результаты исследования имеются в распоряжении РБК .

По итогам прошлого года 74% россиян сталкивались с рисками в Сети, в то время как общемировой показатель составил 68%.

Оскорблениям в Интернете подвергся 71% граждан России (общемировой показатель — 51%), а 40% россиян рассказали, что они столкнулись с целенаправленным компрометированием. При этом жертвами публикации фейковой информации стали 18% опрошенных россиян.

Кроме того, 65% граждан России в минувшем году сталкивались с рисками сексуального характера, 45% получали нежелательный контент подобного рода, а 31% — неуместные романтические предложения и просьбы прислать интимные фотографии.

«В России риск пострадать от посторонних людей практически в два раза выше, чем в мире (60% против 36%). Больше остальных россияне также рискуют стать жертвой людей, с которыми они знакомы только онлайн (33% против мирового показателя в 26%)», — говорится в исследовании.