Министерство финансов РФ в период с 7 февраля по 6 марта 2019 года закупит валюту на сумму 194 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.



Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2019 года в размере плюс 203,6 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2019 года составило минус 9,6 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Банк России снял мораторий на закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила 15 января. С 1 февраля регулятор начнет докупать валюту, чтобы провести те сделки, которые не состоялись во время действия моратория.