Три квартиры в доме 12 на Никитском бульваре в Москве, где в ночь на 4 февраля произошел крупный пожар, были застрахованы в «АльфаСтраховании» на общую сумму около 100 млн рублей, одна из квартир полностью уничтожена огнем, сообщил ТАСС представитель страховой компании.

«В доме на Никитском бульваре у клиентов «АльфаСтрахования» застраховано три квартиры. Мы уже вышли на связь с клиентами, для того чтобы выяснить размер потенциальных убытков или убедиться, что имущество клиентов вне опасности. Общая сумма страхового покрытия по трем объектам приближается к 100 миллионам рублей», — сказал он.

Как ранее сообщила в интервью «России 24» начальник управления жилищного страхования компании «Ингосстрах» Ирина Черткова, пострадавшие квартиры, по предварительной информации, страховались систематически. «Все, что закладывается в договоре страхования, абсолютно все будет обеспечено и выполнено. У нас риск, пожар по любой причине, поэтому компенсацию однозначно получат и от страховой компании, и от города, потому что город также участвует в возмещении ущерба», — сказала она.

Пожар произошел в понедельник около часа ночи в доме 12 на Никитском бульваре. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пожару площадью около 2 тыс. кв. м был присвоен повышенный уровень сложности. Это историческое семиэтажное здание 1914 года постройки является объектом культурного наследия. В нем насчитывается более 100 квартир. Дом получил название «звездный», так как в нем проживают деятели культуры.