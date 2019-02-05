В 2018 году в ФССП поступило 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов — на 33% больше, чем годом раньше. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Традиционно жалуются в первую очередь на навязчивость и грубость. Несмотря на то, что в госреестре за тот же год стало на треть больше легальных коллекторов, две трети жалоб касаются юрлиц, не включенных в него, — коллекторов черных.

В судах рассмотрели 1,5 тыс. дел по «коллекторской» статье 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). По 1,3 тыс. дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей, добавили в пресс-службе ФССП.

Рост числа жалоб свидетельствует об активизации нелегальных коллекторов, полагает профессор Банковского института НИУ ВШЭ Алексей Саватюгин. «Чем жестче регулируется легальная востребованная деятельность, тем больше распространяется нелегальная. Закредитованность населения растет, а реальные располагаемые доходы — нет. Конечно, людям стало сложнее платить по кредитам».

Чаще прибегают к жесткому выбиванию долгов самостоятельно или с помощью черных коллекторов не банки, а микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, говорит председатель Союза потребителей Петр Шелищ.



На 1 декабря 2018 года долговая нагрузка на россиян достигла 14,5 трлн рублей — за год показатель вырос на 24%, следует из данных Центробанка.