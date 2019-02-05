Минфин РФ разработал законопроект о передаче Связь-Банка — «дочки» «ВЭБ.РФ» — в казну Российской Федерации и рассчитывает согласовать документ в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Сам законопроект готов, мы его написали, сейчас мы его согласовываем. Но я не предвижу там замечаний, потому что мы с коллегами работали в контакте. В течение ближайших нескольких дней, может быть недель, он будет у нас согласован. Дальше будем определяться с порядком его внесения», — сказал чиновник.

Ранее Моисеев сообщал, что «ВЭБ.РФ» рассчитывает начать процедуру передачи банка до конца I квартала.