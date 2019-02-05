Из-за возможного взлома своих аккаунтов переживают 65% людей с высокой интернет-активностью, говорится в результатах опроса 924 интернет-пользователей в России, проведенного «Лабораторией Касперского». При этом 62% боятся вредоносного ПО, которое может перехватывать пароли.



За последний год 12% российских пользователей столкнулись со взломом своих учетных записей от разных сервисов. Еще 13% признались, что их аккаунты пытались взломать, но у злоумышленников ничего не получилось. Жертвами шифровальщиков стали всего 5% респондентов.

Также в ходе опроса «Лаборатории Касперского» выяснилось, что 25% респондентов в России для своих финансовых аккаунтов создают более сильные пароли, чем для других учетных записей.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, одной из распространенных ошибок пользователей является то, что они создают сильные пароли только для ограниченного числа самых важных аккаунтов. Но злоумышленники могут атаковать любую учетную запись и через нее получить доступ к другой персональной информации пользователя.