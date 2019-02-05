Средний тариф ОСАГО по стране после расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз и изменения коэффициентов возраста и стажа, которое произошло 9 января, снизился на 1,6%, сообщил журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

«По данным РСА [Российского союза автостраховщиков], за 22 дня с начала работы нашего указания средний тариф по стране снизился на 1,6%. Это примерно 5,3% полисов, которые за год продаются, то есть это, с одной стороны, уже достаточно репрезентативный объем, но тем не менее, во-первых, прошло не так много времени, во-вторых, компании все равно вправе менять свои тарифы, поэтому какие-то выводы о том, что у нас есть устойчивый тренд, делать пока преждевременно», — сказал он.

До введения новых тарифов в ЦБ оценивали, что цена ОСАГО может вырасти, но не более чем на 1,5%. По словам Габунии, это не более чем индикатив, пока правильнее ориентироваться на цифры фактических продаж.

После расширения коридора ряд страховщиков установили тарифы в отдельных регионах по верхней границе, но никто из них не установил тариф по нижней границе обновленного коридора. «Ожидать того, что, после того как тарифы поменялись, все уйдут куда-то очень высоко или куда-то вниз, — этого не будет <...> Некоторые игроки еще вообще никаких решений не приняли, некоторые приняли пока только первые, присматриваются дальше, что происходит, как конкуренты действуют. Любые движения — как вверх, так и вниз, — можно будет оценить по прошествии некоторого времени, чтобы статистика накопилась», — прокомментировал Габуния.

С 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3 432—4 118 рублей составил 2 746—4 942 рубля. Для расчета окончательной цены полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов. Система коэффициентов по возрасту и стажу также изменилась: максимальный коэффициент для неопытных водителей повысился с 1,8 до 1,87, для опытных и пожилых водителей появились скидки до 7%.

Ряд страховых компаний подняли максимальную планку тарифа, при этом понизив его в ряде регионов. Ряд других крупных страховщиков пока не меняли максимальные ставки для физлиц.

