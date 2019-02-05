Агентство по страхованию вкладов 4 февраля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении пяти бывших контролирующих лиц Международного Акционерного Банка (ЗАО «МАБ») к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации на общую сумму более 10,235 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано во вторник, 5 февраля, на сайте АСВ.

Иск подан к бывшим председателю правления банка Виктору Трепелю, членам правления Елене Федоренко, Дмитрию Пехотнику, Ирине Муравинской и члену наблюдательного совета Владимиру Кабанову, следует из релиза.

МАБ был лишен банковской лицензии 3 февраля 2016-го, а 17 марта того же года, как напоминают в АСВ, столичный арбитраж признал кредитную организацию банкротом, назначив агентство ее конкурсным управляющим.

В ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 3 февраля 2016-го контролирующими лицами «совершались действия по выводу из банка ликвидных активов путем замещения на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц… а также неплатежеспособного физического лица. Кроме того, в течение вышеуказанного периода, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителем банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства». Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности, заключают в АСВ.



В ноябре прошлого года стало известно о вступлении в законную силу приговора по уголовному делу в отношении Виктора Трепеля. Как писала газета «Коммерсант», экс-глава банка обвинялся в злоупотреблении полномочиями, которое способствовало хищению из МАБа 530 млн рублей и 9,5 млн долларов, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт», и получил полтора года лишения свободы условно, поскольку заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия в полном объеме: не только признал вину, но и дал развернутые показания следствию об обстоятельствах совершения преступления и роли других его участников.