Эксперты и топ-менеджеры Сбербанка и 500 Startups отобрали семь сильнейших стартапов, которые продолжат обучение в США:

«Третье мнение» — AI-систему поддержки принятия врачебных решений, основанную на анализе медицинских изображений;

Data Screen — сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента;

Heartex — платформу для сбора и разметки данных;

i-Brain — разработчика нейроинтерфейса с искусственным интеллектом для реабилитации людей после инсульта и травм мозга;

Mishka AI — «умную» мягкую игрушку со встроенной платформой поставки детского контента;

Oz Forensics — платформу для определения подлинности цифровых документов и фотографий;

Yorso — B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов.

При этом Сбербанк принял решение об инвестировании до 120 млн рублей в них.

Участники семи команд отправятся в Кремниевую долину (США, Калифорния), где пройдут четырехнедельное обучение по программе Silicon Valley Exchange Program. Эти команды презентуют свои проекты перед международными инвесторами и корпорациями в Сан-Франциско.

Как сообщал Банкир.Ру , завершился российский этап совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, во время которого 30 команд-участников обучались маркетингу, продажам, развитию продукта, фандрайзингу по оригинальной программе 500 Startups с американскими менторами.

Участниками акселератора стали проекты в сфере электронной коммерции, телемедицины, облачных технологий, Lifestyle, больших данных, искусственного интеллекта, Интернета вещей, робототехники, блокчейна, виртуальной и дополненной реальности, машинного обучения, финтеха и других сферах цифровой экономики.