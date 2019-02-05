В Санкт-Петербурге участникам организованной преступной группы вынесен обвинительный приговор за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Осуждены девять участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств юридических лиц на территории Санкт-Петербурга и Башкирии. Денис Солдатов, Владимир Смолкин, Рустам Мухаметьянов, Александр Песоцкий, Татьяна Самалина, Ольга Катеруша, Юлия Деринг, Эдуард Заболонков, а также заместитель управляющего ООО «Коммерческий банк «Гефест» Елена Галичина признаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как отмечалось в более ранних новостях на эту тему, Елена Галичина занимала позицию и. о. управляющего петербургским филиалом «Гефеста» (сам банк зарегистрирован в Тверской области). О Владимире Смолкине сообщалось, что это сын актера Бориса Смолкина.

По версии следствия, члены организованной преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность в период с 2013 по 2017 год на территории Санкт-Петербурга и Уфы, используя в процессе транзита денежных средств подконтрольное кредитное учреждение — банк «Гефест»: там были открыты расчетные счета фирм-однодневок, через которые в последующем и обналичивались деньги. Общий оборот незаконно обналиченных участниками ОПГ денежных средств составил около 2 млрд рублей, а сумма полученного преступного дохода за указанный период превысила 127 млн рублей.

Все участники преступной группы признали вину в совершенном преступлении. В рамках расследования уголовного дела следователями проведено свыше 60 допросов, более 80 обысков и выемок на территории Петербурга, Ленинградской области и Башкирии, в ходе которых было изъято большое количество предметов и документов, имеющих значение для следствия, в частности финансовая документация, по которой в последующем было проведено шесть сложных финансово-экономических судебных экспертиз. Были наложены аресты на расчетные счета 22 подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, через которые осуществлялся транзит денежных средств.



«Все члены организованной преступной группы признаны виновными и приговорены к различным срокам условного наказания», — указывают в СК РФ без уточнения приговоров, вынесенных каждому из фигурантов.