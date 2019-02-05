Социальная сеть Facebook объявила о появлении новой функции, которая позволит пользователям удалять сообщения в личной переписке и групповом чате в течение десяти минут после их отправки. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте мессенджера.

«С сегодняшнего дня мы запускаем новую функцию, благодаря которой вы сможете легко удалять свои сообщения в мессенджере в личных сообщениях и групповых диалогах», — говорится в тексте. Отмечается, что другие участники беседы будут оповещены о том, что пользователь удалил сообщение.

Для пользователей мессенджера Facebook также сохраняется функция удаления отправленного сообщения исключительно для себя в течение неограниченного времени.

По данным на декабрь 2018 года, у Facebook 2,32 млрд активных пользователей (которые заходили бы на страницы соцсети хотя бы раз в месяц). Всего он доступен на 140 языках, включая русский.