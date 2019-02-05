Суд в Воронежской области приговорил бывшего гендиректора предприятия по производству растительных масел к 4,5 года лишения свободы за совершение налогового и кредитного мошенничества. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.

В период с середины 2014 года по II квартал 2016 года генеральный директор предприятия, используя реквизиты и печати подконтрольных юридических лиц, изготовил подложные документы, на основании которых в бухгалтерский учет и налоговые декларации за дальнейшие периоды были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с этими фирмами. На основании данных документов, содержащих недостоверные сведения, организации был незаконно возмещен НДС в общей сумме свыше 74 млн рублей.

Кроме того, в 2015 году, на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации с третьими лицами, генеральный директор предприятия незаконно получил субсидию на сумму более 1,5 млн рублей. В 2017 году руководитель предприятия предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении организации, позволившие ему незаконно получить четыре кредита. Банку был причинен ущерб в размере 475 млн рублей.

«Мужчина признавал вину в совершении указанных преступлений, им добровольно возмещен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Кроме того, органами предварительного следствия наложен арест на имущество организации, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба», — отметили в СК.