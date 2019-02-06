Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация добилась больших достижений: удалось достичь «стремительного прогресса» в экономике, а армия является самой мощной в мире.

«На протяжении последних двух лет моя администрация в срочном, историческом темпе решала проблемы, на которые не обращали внимание лидеры обеих партий на протяжении многих десятилетий», — говорится в обращении Трампа к конгрессу, текст которого распространил Белый дом.

«После 24 месяцев стремительного прогресса наша экономика является предметом зависти всего мира, наши вооруженные силы — самые мощные на свете, и Америка выигрывает день за днем», — заявил Трамп.

Он особо отметил «революцию в энергетике», в результате которой США стали ведущим мировым производителем нефти и газа.