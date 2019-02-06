Ряд российских компаний мог бы получить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако в последние годы они выбирают для операций другие площадки. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС глава департамента международных фондовых рынков Нью-Йоркской фондовой биржи Алекс Ибрагим.

«Лишь несколько российских компаний имеют у нас листинг, — сказал он. — На протяжении последних нескольких лет мы не видели заинтересованности со стороны российских компаний в том, чтобы выйти на американский фондовый рынок. Однако если посмотреть на потенциальные возможности, то в России очень много отличных компаний, в особенности действующих в сфере технологий, которые могли бы получить у нас листинг».

Сейчас, по его словам, «лишь отдельные» российские компании используют возможности Нью-Йоркской фондовой биржи. «Видимо, руководство российских компаний выбирает другие площадки, — отметил он. — Они изучают возможности на биржах в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге и действуют в соответствии со своей стратегией. Но, как я уже говорил, на Нью-Йоркской бирже есть несколько российских компаний, и мы видим, что инвесторы ежедневно ведут операции с их ценными бумагами».

На вопрос о контактах между Нью-Йоркской фондовой биржей и биржами в России Алекс Ибрагим ответил, что такие контакты, безусловно, существуют с биржами в разных странах мира. «Мы поддерживаем связи с биржами по всему миру, — добавил он. — Обычно мы не сообщаем, с кем конкретно мы контактируем, поскольку таковы особенности нашего бизнеса, однако это наши коллеги, и мы просто обязаны иметь с ними контакты».