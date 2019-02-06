По оценке Банка России, ипотечный рынок в России растет достаточно уверенными темпами. При этом в ЦБ считают правильным и положительным эффектом ситуацию, в которой он продолжит свой рост. Такое мнение выразил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на V Российском ипотечном конгрессе (организаторы — «Русипотека» и Cbonds).

«С одной стороны, рынок ипотеки достигает исторических максимумов по объему. С другой стороны, мы видим исторические минимумы по уровню просрочки и процентной ставки, — отметил Мамута. — Это будет правильно и замечательно, если этот рынок продолжит расти».

При этом Мамута обратил внимание на то, что объемы охвата ипотекой населения России далеки не только от развитых стран, но и от стран с переходной экономикой.

Он выразил надежду, что разрабатываемый Центробанком и «ДОМ.РФ» стандарт по ипотечному кредитованию повысит доверие россиян к ипотеке и впоследствии также повлияет на рост этого сектора.