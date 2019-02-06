Свыше 50% всех жалоб населения в 2018 году, поступивших в ЦБ относительно ипотечных кредитов, были связаны с невозможностью заемщиков выполнять свои кредитные обязательства.

Такими цифрами поделился руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на V Российском ипотечном конгрессе (организаторы — «Русипотека» и Cbonds).



Мамута обратил внимание, что структура жалоб на ипотечные кредиты сильно отличается от структуры жалоб на другие виды розничных кредитов. Что касается последних, то по ним заемщики чаще всего недовольны высокими процентными ставками и получением отказа в выдаче кредита.