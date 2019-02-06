Около 10% россиян в возрасте от 15 до 74 лет предпочитают искать работу через Интернет, сообщается в кратком статистическом сборнике «Цифровая экономика», который подготовили Росстат, Минкомсвязь и НИУ ВШЭ.

При этом всего Интернетом пользуются 73% населения России, следует из сборника. Чаще всего Интернет используют россияне в возрасте от 15 до 45 лет.

В документе отмечается, что 78% российских пользователей Интернета имеют аккаунты в различных социальных сетях. Электронную почту используют около 44%, видео- и голосовые звонки через Сеть совершают 49%. Чуть больше половины пользователей Рунета (53%) скачивают либо смотрят или слушают онлайн музыку, фильмы, изображения и другой контент.

Из доклада следует, что онлайн-образованием занимаются только 4% российских пользователей Интернета, финансовые операции через Интернет совершают 31%. В то же время интернет-магазинами пользуются 29% россиян, выходящих в Интернет.

Авторы исследования выделяют несколько причин, сдерживающих распространение Сети в России. Основной является отсутствие интереса или необходимости — об этом заявили 70,1% россиян, никогда не использовавших Интернет или заходивших в Сеть более года назад. Среди других причин были названы недостаток навыков для работы в Интернете (29%), высокие затраты на подключение (11,5%), отсутствие технической возможности для подключения (4,1%), соображения конфиденциальности и безопасности (3,2%), отмечается в статистическом сборнике.