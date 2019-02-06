Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«Сотрудники главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве и управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлеченным доходом в размере свыше 12 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Установлено, что в период с 2013 года по настоящее время участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. Сумма установленного дохода от противоправной деятельности злоумышленников превышает 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилищах и офисах, в ходе которых были изъяты документы и черновые записи, печати, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, 25 единиц компьютерной техники, 50 мобильных телефонов, 48 флеш-накопителей и «Банк-клиентов», свидетельствующих о противоправной деятельности участников организованной группы», — указано в сообщении столичного главка МВД.



В настоящее время троим соучастникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

