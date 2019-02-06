Аналитики «Уралсиб Брокер» позитивно оценивают намерение компании Veon выкупить акции своей дочерней структуры GTH и рекомендуют инвесторам покупать ее бумаги, ожидая роста их стоимости более чем на 100%.

Как отмечает аналитик инвесткомпании Константин Чернышев, возможное увеличение доли телекоммуникационного холдинга в GTH до 100% позитивно отразится на акциях компании и позволит «еще больше упростить свою корпоративную структуру в соответствии со стратегией, принятой в прошлом году».

На днях Veon сообщила, что планирует в течение 60 дней объявить обязательное предложение о выкупе акций у миноритариев своей дочерней компании GTH. GTH объединяет мобильные активы телекоммуникационного холдинга в Пакистане, Алжире и Бангладеш с суммарной абонентской базой 98,7 млн абонентов. В рамках сделки Veon может выкупить до 1,99 млрд акций GTH, или 42,3%. Расходы на сделку оцениваются в 600 млн долларов. После выкупа предполагается сделать GTH частной компанией.