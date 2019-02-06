Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что конкуренция в банковском секторе в последнее время снизилась и некоторые банки не заинтересованы в клиентах.

«К сожалению, она (конкуренция в банковской системе. — Прим. ред.) у нас в последнее время немножко понизилась. И как раз ... большие банки не очень активны с точки зрения работы с клиентами, поиска клиентов и их анализа», — сказал он на форуме «Деловой России», отвечая на вопрос о невозможности получить кредит в банке для стартапа.