В Госдуме 6 февраля в первом чтении готовятся рассмотреть законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Он предусматривает введение налогового вычета на машины для жителей Дальневосточного федерального округа.

«Для поддержки жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих автомобили за рубежом исключительно для использования в личных и семейных целях, предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет в двойном размере понесенных расходов на приобретение и ввоз автомобиля, включающих стоимость автомобиля и расходы, связанные с его доставкой и таможенным оформлением, но не превышающий 1 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сумма выплаты по нему не будет превышать 130 тыс. рублей.

В 2017 году в Дальневосточном регионе была выдвинута инициатива об отмене ввозных таможенных пошлин на зарубежные автомобили. Тогда петиция собрала более 30 тыс. подписей.

В записке отмечается, что из-за повышения ввозных таможенных пошлин на иномарки, приобретенные в других странах, в частности в Японии, жители стали ввозить автомобили по запчастям. Такие машины представляют опасность при эксплуатации.