Агентство по страхованию вкладов 5 февраля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц банка «Регнум». Лицензия у него была отозвана 5 февраля 2016-го. Арбитражный суд Москвы 29 апреля того же года объявил о признании банка «Регнум» банкротом, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

Сумма иска к бывшим топ-менеджерам «Регнума» составляет 790,245 млн рублей, указано в сообщении агентства, опубликованном в среду, 6 февраля. Ответчиками выступают бывший председатель правления банка Айрат Хасанов, бывшие члены правления Амалия Алексанян, Сергей Колесов, Ольга Скрыкова, Владимир Панкин (также входит в совет директоров банка), бывший председатель совета директоров Роман Соболев, бывшие члены совета Ольга Соболева, Михаил Бенецкий, Олег Маклашов, а также один из совладельцев банка гражданин Турции Омер Эрдал Аккартал и еще пять человек (Акимова В. Г., Логвинов Д. В., Хасанова Л. Р., Воронин М. Г. и Макарова Д. Д.).

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими лицами совершались виновные действия по выводу ликвидных активов из банка посредством принятия на баланс в результате реорганизации банка заведомо невозвратной ссудной задолженности технических юридических лиц (не ведущих хозяйственную деятельность, сопоставимую с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволяющими им обслуживать задолженность по кредитам) и одного физического лица, а также предоставления кредитов техническим юридическим лицам и формированию технической ссудной задолженности физических лиц. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководством банка не принимались меры по предупреждению банкротства», — отмечается в сообщении АСВ.



Напомним, летом 2016 года сообщалось, что бывший председатель правления банка «Регнум» Айрат Хасанов обвиняется в фальсификации отчетности.

