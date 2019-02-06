Банк «Уралсиб» интегрировал в обновленный интернет-банк «Уралсиб бизнес-online» небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут оплатить сервис и перейти в личный кабинет поставщика услуг, не выходя из системы интернет-банка.

MYCIE помогает предпринимателям получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе, говорится в сообщении банка.

Кредитная организация планирует также интеграцию таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, конструктор документов, онлайн-консультации юристов, тестирование, оценка персонала и другое.