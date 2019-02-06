«Российская национальная перестраховочная компания» произвела первую выплату по убытку, связанному с гибелью российского транспортного космического корабля «Союз МС-10» 11 октября 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Выплата в размере 229,3 млн рублей произведена в пользу «ВТБ Страхование». В декабре 2018 года РНПК выплатила по этому страховому событию 475 млн рублей страховой группе «СОГАЗ». Урегулирование страхового события продолжается, сообщает компания.

«Союз МС-10» не был выведен на орбиту из-за проблем с одним из боковых блоков ракеты-носителя «Союз-ФГ». Российско-американский экипаж воспользовался спускаемым аппаратом.

Ранее в январе РНПК произвела два транша выплат в пользу компании «ВТБ Страхование» по своей доле убытка, связанного с гибелью спутника «Ангосат», в размере 8 млн долларов и 111 тыс. евро соответственно.