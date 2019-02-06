Тинькофф Банк присоединился к «Базе залоговых автомобилей и другого движимого имущества» Национального бюро кредитных историй. Как сообщают в НБКИ, банк, помимо того, что передает в базу сведения об автотранспортных средствах, использует данные из нее при принятии решений о выдаче автокредитов.

База, созданная в 2011 году НБКИ и банками, лидирующими на рынке автокредитования, насчитывает около 2,5 млн автомобилей, находящихся в залоге по автокредитам. В ней значится идентификационный номер автотранспортного средства (VIN) или, в случае его отсутствия, номер ПТС, а также содержится информация о дате окончания залога.

База НБКИ доступна как для кредиторов, так и для простых автолюбителей.

