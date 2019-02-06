Правительство России одобрило участие министра экономического развития Максима Орешкина в деятельности наблюдательного совета Сбербанка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Разрешить министру экономического развития Российской Федерации Орешкину М. С. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета публичного акционерного общества «Сбербанк России», — отмечается в документе.
Максим Орешкин уже входит в нынешний состав набсовета финучреждения.
Избран новый набсовет Сбербанка
Председателем набсовета переизбран Сергей Игнатьев.