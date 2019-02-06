В рамках программы «Персональная забота» каждому клиенту DOC+ предоставляет личного врача, который будет следить за здоровьем клиента и находиться на связи — с ним можно будет связаться любым удобным способом: с помощью аудио-, видеосвязи или в чате в мобильном приложении. К тому же личный врач будет знать подробную историю болезни каждого пациента, что не только сэкономит время, но и даст возможность назначить наиболее подходящую терапию. Помимо этого, в программу «Персональная забота» включены безлимитные онлайн-консультации с профильными специалистами, вызов на дом терапевта и лора, а также консультации и обследования в клиниках. Опционально клиентам доступен вызов медсестры на дом для сдачи необходимых анализов.



Вызвать врача на дом, записаться в клинику или получить онлайн-консультации в рамках ДМС клиенты программы смогут через мобильное приложение DOC+. Там же будет отображаться вся информация о клиенте: электронная медицинская карта, расшифровка анализов, история назначений, консультаций и вызовов докторов или медсестер на дом.

С помощью конструктора любой желающий сможет собрать индивидуальную программу ДМС с персональным набором необходимых услуг. Например, клиент может выбрать уровень клиники (стандарт, бизнес, премиум), решить, где ему удобнее сдавать анализы (на дому или в клиниках), а также добавить дополнительные опции: стоматологию, массаж или госпитализацию. Благодаря конструктору каждый клиент может подобрать себе или близкому программу и по цене, и по потребностям.

«Мы вместе с партнером создали первый продукт для частных лиц, который включает в себя полный спектр услуг: от первичной телемедицинской консультации до стационарной помощи. Это полностью персонифицированная медицинская страховка, наполняемость которой определяет сам клиент в соответствии со своими потребностями и желаниями, что отвечает мировым медицинским трендам», — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс Страхование» Наталья Харина.

Стоимость ДМС — от 7 800 до 87 500 в зависимости от уровня соплатежа и выбранных услуг. Каждый клиент программы «Персональная забота» может приобрести страховку с функцией соплатежа, при которой часть расходов покрывает страховая компания, а другую часть — клиент. Это позволит значительно снизить стоимость страховки и при этом получить качественную медицинскую помощь.

DOC+ — первая в России полностью мобильная клиника, где с помощью смартфона можно вызвать врача на дом, сдать анализы и получить их расшифровку, записаться на прием в клиники Москвы, заказать лекарства из аптек или поговорить с врачом онлайн. Средняя оценка клиентом медицинских услуг — 4,9 из 5. Помимо этого, DOC+ занимается разработкой собственных продуктов на основе искусственного интеллекта, среди которых система контроля медицинского качества, симптом-чекер и др.