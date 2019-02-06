Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти контролировавших НСТ-Банк лиц на сумму 5,39 млрд рублей.

«Учитывая, что отчуждение ответчиками и установление обременений в отношении имущества возможно в любой момент в силу предоставленных им как собственникам полномочий, заявленная обеспечительная мера является разумной, не нарушает баланс интересов сторон», — отметил суд.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчиков было направлено в суд в рамках заявления АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 5,39 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 ноября 2014 года по 16 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по размещению денежных средств на корреспондентских счетах, открытых в банках, входящих в неформальную банковскую группу во главе с Анталбанком. Эти кредитные организации имели признаки банкротства.

В ходе проверки выявлены случаи приобретения ценных бумаг по завышенной стоимости, сообщило АСВ. Кроме того, руководством НСТ-Банка не принимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства организации.