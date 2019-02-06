Улучшение качества жизни россиян приведет к повышению доверия населения к правительству. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах премии «Немалый бизнес».

«(Повысить доверие общества к правительству возможно. — Прим. ред.) ровно так же, как предпринимательство вернуло доверие к себе, — через свою работу... Так же и правительство должно работать на благо общества, и все, что мы делаем, должно вести к улучшению качества жизни людей», — сказал он, отвечая на вопрос, как повысить доверие общества к правительству.

«Только в этом случае доверие будет расти и увеличиваться», — добавил он.