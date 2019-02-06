Малые и средние предприятия (МСП) должны расти двузначными темпами для достижения цели по увеличению их доли в ВВП, заложенной в национальном проекте по развитию МСП. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах премии «Немалый бизнес».

«У нас нацпроект — это и есть ориентиры на ближайшие шесть лет. Те ориентиры, на которые мы будем стараться выйти. Понятно, что переход от 22% к 32% (доли в ВВП. — Прим. ред.), прибавка 10% ВВП, означает, что малый и средний бизнес должен в среднем расти двузначными темпами, чтобы выйти на показатель», — сказал он.

Орешкин подчеркнул, что это очень амбициозная задача. Для ее реализации необходимо увеличивать количество субъектов МСП, именно на это направлен национальный проект, подчеркнул министр.