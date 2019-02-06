Бизнес в рамках российской амнистии капиталов задекларировал на своих счетах более 10 млрд евро за 2018 год, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«За последний год коллеги задекларировали только остатков по счетам более 10 миллиардов евро», — сказал он.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин пояснил, что во время подачи специальной декларации в рамках амнистии можно оставить справку о движении по счетам. «И те, кто это сделали, все, то это больше 10 миллиардов евро остаток по счетам в рамках амнистии. Это очень важная цифра», — указал он.

В среду, выступая на форуме «Деловой России», президент РФ Владимир Путин заявил, что амнистию капитала, которая действует до 1 марта 2019 года, надо продлить на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает свои денежные средства в Россию.