Лучшей страховой компанией 2018 года по версии Банки.ру стал «СОГАЗ».

«За 2018 год чистая прибыль страховой компании года ожидается на рекордном уровне — 31 миллиард рублей. Компания анонсировала развитие розничного направления и совершила сделку по покупке страхового бизнеса, тем самым увеличив свои показатели еще на 25 миллиардов рублей. Я готова озвучить имя страхового гиганта, который по праву стал страховой компаний года, — это «СОГАЗ», — объявила руководитель направления «Страхование» Банки.ру Юнона Беликова.

Получая награду, управляющий директор «СОГАЗа» по работе с банками и лизинговыми компаниями Николай Набатчиков сказал: «От лица страховой группы «СОГАЗ» выражаю благодарность Банки.ру за столь высокую оценку нашей деятельности! Для нас действительно большая честь стать лауреатом данной премии, это показатель наших заслуг и достижений. 2018 год для нас действительно стал уникальным. Мы не только показали рекордную прибыль, тем самым доказав в очередной раз, что мы являемся крупнейшей страховой компанией на рынке, но и приобрели дополнительные компетенции в области розничного и банковского страхования, добавив их к уже имеющимся. Тем самым мы с уверенностью можем сказать, что страховая группа «СОГАЗ» действительно обладает уникальными компетенциями по всем видам страхования. Безусловно, наша стратегия основана на том, чтобы оставаться лидером отрасли, и данная премия является дополнительной мотивацией, чтобы в дальнейшем работать на благо наших клиентов и всего финансового рынка».

Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.