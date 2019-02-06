В отношении сотрудницы банка, похитившей у вкладчиков 24 млн рублей, в Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

«По версии следствия, бывшая сотрудница одного из банков в Павловском районе путем обмана совершила хищение денежных средств со счетов вкладчиков. Используя доверительные отношения с клиентами, 38-летняя женщина убеждала их перевести денежные средства на указанные ею счета, на более выгодных условиях», — говорится в сообщении.

По фактам хищений в полицию поступило восемь заявлений. Общая сумма ущерба превысила 24 млн рублей.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.